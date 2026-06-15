أوكرانيا ومولدوفا تبدآن المرحلة الأولى من محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

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من المقرر أن تطلق أوكرانيا ومولدوفا، المرحلة الأولى من محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من اعتراض المجر.

وتأتي الخطوة بعد الهزيمة الانتخابية التي تكبدها رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان؛ مما مهد الطريق سريعا أمام خلفه الأكثر ميلا للاتحاد الأوروبي بيتر ماجيار للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإسقاط الفيتو المجري.

وسوف يقر المسئولون هذه الخطوة رسميا اليوم الإثنين، بعد عدة أيام من موافقة دول الاتحاد الأوروبي عليها، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وزيرة الخارجية المجرية الجديدة أنيتا أوربان –التي ليس لها صلة قرابة بفيكتور أوربان- للصحفيين، إن بلادها "تعود بالتزام جديد تجاه مستقبل أوروبي" لدى وصولها لوكسمبورج من أجل اجتماع لوزراء الخارجية.

وأصبح إحراز تقدم بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي أولوية للتكتل الذي يزداد قلقا بشأن النفوذ الروسي والصيني في الدول الواقعة على طول حدوده.

ومضى الآن 13 عاما على الاتحاد الأوروبي دون نمو في أعضائه –وهي أطول فترة ركود في النشاط- مما ترك أعضاء طامحين يتساءلون عما إذا كان التكتل يستطيع الوفاء بوعوده.

وبدأ الاتحاد الأوروبي، رسميا مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا في يونيو 2024 ولكن تعطل افتتاح المرحلة الأولى من المحادثات مع كييف باستخدام المجر لحق النقض (الفيتو).

ولم يتغير الوضع إلا بعد الهزيمة الانتخابية التي تكبدها رئيس الوزراء المجري السابق أوربان في أبريل وحينها بدأت العملية في التقدم مجددا.

وأعلن رئيس الوزراء المجري الجديد ماجيار الأسبوع الماضي، التوصل لاتفاق مع كييف لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا المجاورة.

وأقدم ماجيار، على هذا الاتفاق كشرط للموافقة على بداية محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.