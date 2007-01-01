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وزير الطاقة في جنوب أفريقيا يصاب بكورونا وسط أزمة فى الكهرباء

جنوب افريقيا
جنوب افريقيا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 2:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 2:14 م
أكدت الفحوص إصابة وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب إفريقيا، جويدي مانتاشى، بفيروس كورونا، في حين تسعى بلاده جاهدة لإنهاء جولة جديدة من انقطاعات التيار الكهربائي والحد من انتشار الوباء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن رئاسة جنوب أفريقيا أعلنت في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن مانتاشى سوف يظل في العزل مع زوجته ويعمل من المنزل. وهو أول وزير في الدولة تتأكد إصابته بالفيروس.

وجاء في البيان أن "الوزير لا يزال ملتزما نحو جهود لضمان أمن الطاقة وإمدادات منتجات النفط".

من المقرر أن تواصل شركة إسكوم هولدنجس المحدودة المملوكة للدولة قطع التيار الكهربائي بالتناوب لليوم السادس اليوم الأربعاء؛ بهدف ترشيد الاستهلاك بعد قصور الإمدادات في محطاتها للطاقة الكهربائية التي لا يعتمد عليها وتعمل بالفحم.

ويحدث انقطاع الكهرباء هذا خلال الشهر الأكثر برودة في العام بالنسبة لجنوب أفريقيا، فيما يملأ مصابو كورونا المستشفيات في البلاد بسرعة.

وتعهد مانتاشى بضمان أمن إمدادات الكهرباء، لكن الجهود المبذولة للحصول على طاقة الطوارئ أعيقت بسبب تأخيرات سياسية وتنظيمية.

ولم ترد إدارته على الفور على رسالة بريد إلكتروني مرسلة أمس الثلاثاء بشأن ما تم من تقدم في مسألة الشراء الطارئ لألفي ميجاوات من الطاقة.

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