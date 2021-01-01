 الجزائر ترفع حجم إمداداتها بالغاز إلى إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية - بوابة الشروق
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الجزائر ترفع حجم إمداداتها بالغاز إلى إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 7:44 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 7:44 م

أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، رفع حجم إمداداتها بالغاز إلى إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع المقبل.

وستقوم شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى شركة "إيني" الإيطالية، وعدد من شركائها الإيطاليين الآخرين.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تعتزم الجزائر أيضا إمداد إيطاليا، قبل نهاية العام الجاري، بـ 6 مليارات متر مكعب أخرى إضافية من الغاز.

كانت الجزائر، التي تربطها علاقات مميزة بإيطاليا، قد قامت بتزويد روما بنحو 14 مليار متر مكعب منذ مطلع العام الجاري، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بنسبة 113 بالمائة.

تجدر الإشارة إلى أن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري شكل محور المحادثات التي كان قد أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال زيارته الرسمية إلى روما نهاية شهر مايو الماضي.


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