رئيس الوزراء الإيطالي يمثل أمام البرلمان الأربعاء المقبل إثر تقديم استقالته

كشفت مصادر حكومية إيطالية، عن أنه تلبية لدعوة ديوان الرئاسة الإيطالية للقاء البرلمان بشقيه، بهدف إجراء المشاورات اللازمة، لإجراء تقييم للوضع الذي نشأ بعد رفض حركة خمس نجوم التصويت للثقة في مرسوم المساعدات، سيمثل رئيس الوزراء ماريو دراجي أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/، اليوم /الجمعة/، أن الأمر أصبح متروكاً الآن لرئيس الوزراء الإيطالي دراجي لجس النبض وفهم مجريات الأمور بعد التقييمات اللازمة، فيما إذا كانت الظروف متوفرة لـ"ميثاق الثقة الكامن وراء إمكانية الحكومة ممارسة مهامها"، والذي يرى دراغي غيابه، بشكل يمكّن من استعادته بطريقة أو بأخرى.

وتشهد إيطاليا أزمة حكومية رسمية بعد إعلان رئيس الوزراء ماريو دراغي استقالته أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية، والتي رفضها بعد ذلك رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.