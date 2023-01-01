22 قتيلا وإجلاء أكثر من 4 آلاف شخص إثر فيضانات في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم السبت، مقتل 22 شخصا وفقدان 14 آخرين وإجلاء الآلاف، في ثالث يوم من الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود.

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة، أنه حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي تم إجلاء 4763 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك بعدما غمرت المياه أحد السدود صباح السبت، في إقليم تشونج تشيونج الشمالي إثر تجاوزها طاقته الاستيعابية.

وأمرت الحكومات المحلية بإجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص في أوقات مختلفة، وفقا لسلطات المقاطعة.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة فوق شبه الجزيرة الكورية، يوم الأحد.

بدورها، قالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة، بينما قد تتأخر القطارات السريعة الأخرى؛ بسبب تباطؤ التشغيل حيث تمثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطرا على السلامة.

وفي وقت متأخر يوم الجمعة، خرج قطار عن مساره عندما ألقى انهيار أرضي بالتراب والرمل على خطوط السكك الحديدية في إقليم تشونغ تشيونغ، وفقا لوزارة النقل. ولم يكن هناك ركاب على متن القطار، لكن مهندس القطار أصيب.

وفي اجتماع مع الأجهزة الحكومية، دعا رئيس الوزراء هان دوك سو الجيش إلى المشاركة على نحو فعال في أنشطة الإنقاذ، من خلال العمل مع المسئولين الحكوميين لتعبئة المعدات والقوى العاملة.