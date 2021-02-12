هاني رمزي عن شائعات هجرته لكندا: إحنا خدامين البلد دي وهنفضل فيها

قال الفنان هاني رمزي، إنه لم يهتم إطلاقًا بالشائعات التي أطلقتها قنوات جماعة الإخوان حول هجرته مع أسرته إلى كندا، موضحًا أنه موجود الآن في الساحل الشمالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أنه لا يشاهد قنوات الإخوان؛ لأنه يحب مشاهدة شيء يتسم بالصدق، معقبًا: «أحب أتفرج على شيء فيه صدق وكلمة صح حاجة تخدم بلدنا أو حاجة الواحد يستفيد منها».

وأعرب عن تعجبه من متابعة البعض لتلك القنوات، قائلًا إنه استيقظ اليوم على رسائل كثيرة، وتواصل من جيرانه في الساحل الشمالي، يتساءلون عن كيفية قضائه ليوم معهم أمس، وهجرته اليوم إلى كندا.

ولفت إلى أن الفنانين والمثقفين يحيون العديد من الفعاليات في الخارج كل فترة، مضيفًا: «العظماء في الخارج يحبون أن يشاركوا ويقفوا إلى جوار بلدهم لما تمر بأزمة اقتصادية».

وأكمل: «الدولة عاملة مجهود كبير من التحالف الوطني، وإحنا لازم يكون لنا دور ونشارك، الحق يتقال لا يمكن نتأخر عن نداء من أي حد محتاج من إخوتنا في مصر، ولو مصر نادت علينا في أي لحظة مش يمكن هنتأخر».

ولفت إلى أن مشاركته في ثورة 30 يونيو فخر عظيم يعتز به، مستطردًا: «لما تحب تكدب اكذب على أساس تصدقه، مين هيصدق ده دلوقتي، أخي محامي كبير وعضو مجلس نواب، وأخي الآخر مستشار، وأنا كفنان أعمالي موجودة في مصر وداخل أشارك في مسرحية جديدة وفيلم جديد».

وواصل: «أطمئنوا أنا مش هسيب بلدي مصر، هي اللي عملت هاني رمزي، بعد ما عملت هاني رمزي أسيبها؟! إحنا خدامين البلد دي وهنفضل فيها».