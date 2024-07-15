مجموعة جارانتي المصرفية النيجيرية تعتزم بيع أسهم بقيمة 246 مليون دولار لتعزيز بنك جي تي بنك

تعتزم المجموعة المصرفية جارانتي ترست هولدنج جمع 2ر246 مليون دولار من خلال بيع أسهم لضخ المزيد من رأس المال إلى فرعها المصرفي في نيجيريا للوفاء بقواعد البنك المركزي الجديدة.

وقالت مجموعة جرانتي ترست هولدنج، أكبر مؤسسة إقراض في البلاد من حيث القيمة السوقية، إنها ستطرح 9 مليارات سهم بسعر 50ر44 نيرة للسهم اعتبارا من اليوم الاثنين حتى 12 أغسطس، وفقا لما ذكره بيان على الموقع الإلكتروني للبورصة النيجيرية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن البيان قوله إن حوالي 94% من صافي العائدات المقدرة بـ 49ر392 مليار نيرة ستخصص لإعادة رسملة بنك جي تي بنك على مدى الأشهر الستة المقبلة، في حين أن الباقي سيخصص للنمو والتوسع من خلال عمليات استحواذ في إدارة صناديق التقاعد ومجالات إدارة الأصول على مدى عامين.

وكان البنك المركزي في نيجيريا، الواقعة غرب أفريقيا، قد زاد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لجهات الإقراض بمقدار 10 أضعاف في إطار سعيه لتعزيز وضع صناعة مصرفية تواجه انخفاضا حادا في قيمة العملة النيجيرية(النيرة) وارتفاع التضخم وضعف الاقتصاد.