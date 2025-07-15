إيران تواجه تفاقم أزمة المياه لدى اقتراب نضوب عدة سدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستعد إيران، لأزمة مياه متفاقمة في الوقت الذي تستنزف فيه درجة حرارة الصيف الشديدة الموارد المتضائلة بالفعل.

وقال وزير الطاقة عباس علي أبادي، الأسبوع الجاري: "إننا في حالة جفاف"، محذرا من خطورة الوضع في خزانات المياه في عدة محافظات.

وحث علي أبادي، السكان على الحفاظ على المياه، بل وهدد بمعاقبة المخالفين.

وقال في بيان صارم: "تعتزم وزارة الطاقة فرض عقوبات رادعة على المفرطين في استخدام المياه".

يشار إلى أن الوضع مريع في العاصمة طهران، التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، بأن أحد الخزانات الرئيسية في المدينة قد يجف في غضون شهر.

وهناك 7 سدود كبرى في البلاد تعمل بأقل من 10% من طاقتها، بينما جف سدان بالفعل في محافظتي هرمزجان وفارس الجنوبيتين.

وشهدت إيران، ودول مجاورة لها مثل أفغانستان وباكستان زيادة في الظروف الجوية القاسية في السنوات القليلة الماضية مثل الفيضانات المفاجئة وفترات الجفاف الطويلة، وهو الأمر الذي يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي.

وفاقم من نقص المياه الانخفاض الشديد في هطول الأمطار العام الجاري، في استمرار لظاهرة قائمة منذ سنوات.