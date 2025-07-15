127 قافلة دعوية تجوب قنا تحت عنوان «مخاطر الإدمان»

أطلقت مديرية أوقاف قنا، اليوم الإثنين، 127 قافلة دعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت عنوان: "مخاطر الإدمان"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني والتصدي للقضايا المجتمعية الملحّة.

وأكد الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، في بيان له، أن هذه القوافل تأتي برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والوطنية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ مبادئ الدين الصحيح في مواجهة ظاهرة الإدمان.

وشارك في القوافل عدد من أئمة ودعاة الوزارة المتخصصين، الذين توزّعوا على المساجد الكبرى والمراكز الدعوية بأنحاء المحافظة، حيث تناولت الخطب والندوات الجوانب الشرعية والإنسانية لمكافحة الإدمان، مع التأكيد على ضرورة التكاتف المجتمعي لدعم المتعافين ومساعدتهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع.

وأشار وكيل أوقاف قنا إلى أن هذه الفعاليات لاقت تجاوبًا واسعًا من المواطنين ورواد المساجد، الذين رحّبوا بالقوافل وطالبوا باستمرارها، لما لها من أثر فعّال في بناء الوعي، ورفع مستوى الخطاب الديني الموجّه إلى الشباب والأسرة.

وأضاف أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، تهدف إلى مواجهة الظواهر السلبية بأسلوب دعوي واعٍ ومستنير.