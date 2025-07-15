رئيس الجابون يدعو الاتحاد الإفريقي لعقد قمته في ليبرفيل عام 2027

دعا الرئيس الجابوني بريس كلوتير أوليجي نجيما، في مالابو بغينيا الاستوائية، قادة الاتحاد الإفريقي إلى عقد الدورة التاسعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الافريقي في العاصمة الجابونية ليبرفيل خلال شهر يوليو 2027.

أورد ذلك موقع "360 أفريقيا"، ذاكرا أن هذه تعد المشاركة الأولى من نوعها لأوليجي نجيما في اجتماع رفيع المستوى تنظمه المنظمة القارية.

وأعرب أوليجي نجيما عن شكره للدول الأعضاء على دعمها المستمر ومواقفها الودية تجاه الجابون طيلة فترة المرحلة الانتقالية، خاصة عند إعادة إدماج بلاده في الاتحاد الإفريقي بتاريخ 30 أبريل 2025.

كما أكد الرئيس الجابوني تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في 27 سبتمبر 2025، مما سيؤدي إلى انتهاء ولاية البرلمان الانتقالي وعودة النظام الدستوري.

وجدد الرئيس تمسك الجابون بالاتحاد الإفريقي، داعيا إلى تكامل إقليمي عملي وموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة، من بينها: حرية تنقل الأشخاص، والربط الطاقي، والأمن الغذائي، والاستجابة المشتركة للتغير المناخي، وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها رافعة لتحول اقتصادي في القارة.