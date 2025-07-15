وزير داخلية تونس: نخوض حربا بلا هوادة ضد المخدرات

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قال وزير الداخلية التونسية خالد النوري في جلسة حوار في البرلمان اليوم الاثنين، إن الأجهزة الأمنية تخوض "حربا معلنة وبلا هوادة" ضد المخدرات.

وتشن الأجهزة الأمنية في تونس منذ عدة أشهر حملات في أغلب ولايات البلاد لتعقب شبكات تهريب وترويج المخدرات في الأحياء الشعبية وفي الملاهي الليلية والمناطق السياحية ومحيط المؤسسات التعليمية.

وقال النوري إنه أمكن خلال الحملات الإطاحة بشبكات دولية وأباطرة في مجال ترويج المخدرات والاتجار بالبشر.

وفي عام 2024 بلغ عدد الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات قرابة خمسة آلاف شخص، وفق متحدث باسم الحرس الوطني.

وتواجه تونس مخاطر مستمرة لإدخال المخدرات عبر الموانئ والمعابر الحدودية.

وقبل أسبوعين أعلنت الجمارك عن ضبط أكبر كمية مخدرات تتمثل في 43 كيلوجراما من مادة الكوكايين داخل شاحنة أجنبية في جهة صفاقس.

وقال الوزير إن النتائج المسجلة على مستوى تجفيف منابع المخدرات إيجابية، إلا أن الوضع يحتاج تكاتف للجهود.