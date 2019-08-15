«العربية»: اختيار البرهان لرئاسة المجلس السيادي السوداني

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ذكرت قناة "العربية" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اختار 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي على أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي.

وسيمثل العسكري في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني يتألف من 7 أعضاء.

بدوره أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، اكتمال الترتيبات كافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم 17 أغسطس الجاري.

وقال إن توقيع الوثيقة الدستورية والسياسية يمثل بداية لمشروع كبير يلبي تطلعات الشعب السوداني للتحول الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتكوين دولة المواطنة والقانون والحقوق بأسس تحترم وتحفظ الحقوق والواجبات بمشاركة كل السودانيين.