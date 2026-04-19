 ترامب: إيران ارتكبت انتهاكا خطيرا لوقف النار.. لكن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام - بوابة الشروق
الأحد 19 أبريل 2026 2:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا؟
النتـائـج تصويت

ترامب: إيران ارتكبت انتهاكا خطيرا لوقف النار.. لكن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام


نشر في: الأحد 19 أبريل 2026 - 1:51 م | آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2026 - 1:51 م

قال جوناثان كارل، مراسل شبكة «ABC NEWS الأمريكية»، إن الرئيس دونالد ترامب، أبلغه في مقابلة هاتفية بأن إيران ارتكبت «انتهاكًا خطيرًا» لوقف إطلاق النار، بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار المراسل في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إلى أن ترامب قال إنه «لا يزال يعتقد أنه قادر على التوصل إلى اتفاق سلام».

ونقل عن ترامب قوله: «سيحدث ذلك بطريقة أو بأخرى. إما بطريقة ودية، أو بالطريقة الصعبة. يمكنك أن تنقل عني هذا».

يأتي ذلك فيما عززت السلطات الباكستانية إجراءاتها الأمنية في العاصمة إسلام آباد، تمهيدًا لجولة تفاوض ثانية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وانتشرت دوريات أمنية، كما نشرت السلطات نقاط تفتيش عبر العاصمة.

وتداولت حسابات للاستخبارات مفتوحة المصدر صورًا ومقاطع فيديو لوصول بعثة أمنية أمريكية إلى إسلام آباد.

كما نشرت صورًا لطائرات نقل عسكري أمريكية في باكستان وقبرص، وهو ما يشير إلى نقل سيارات الوفد الأمريكي والأمور اللوجستية المتعلقة به.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك