قال جوناثان كارل، مراسل شبكة «ABC NEWS الأمريكية»، إن الرئيس دونالد ترامب، أبلغه في مقابلة هاتفية بأن إيران ارتكبت «انتهاكًا خطيرًا» لوقف إطلاق النار، بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار المراسل في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إلى أن ترامب قال إنه «لا يزال يعتقد أنه قادر على التوصل إلى اتفاق سلام».

ونقل عن ترامب قوله: «سيحدث ذلك بطريقة أو بأخرى. إما بطريقة ودية، أو بالطريقة الصعبة. يمكنك أن تنقل عني هذا».

يأتي ذلك فيما عززت السلطات الباكستانية إجراءاتها الأمنية في العاصمة إسلام آباد، تمهيدًا لجولة تفاوض ثانية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وانتشرت دوريات أمنية، كما نشرت السلطات نقاط تفتيش عبر العاصمة.

وتداولت حسابات للاستخبارات مفتوحة المصدر صورًا ومقاطع فيديو لوصول بعثة أمنية أمريكية إلى إسلام آباد.

كما نشرت صورًا لطائرات نقل عسكري أمريكية في باكستان وقبرص، وهو ما يشير إلى نقل سيارات الوفد الأمريكي والأمور اللوجستية المتعلقة به.