المصري يحدد ملعبه لمباريات الكونفدرالية الإفريقية

أرسلت إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة بالقدم تفيد من خلاله اختيار ملعب ستاد الإسماعيلية لاستضافة مباريات الفريق في النسخة السابعة عشر من بطولة الكونفدرالية والتي يستهلها المصري بملاقاة الفائز من فريقي ماليندي بطل زنجبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال، وهى المباراة المقرر إقامتها منتصف سبتمبر المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة.

وأشارت إدارة المصري في خطاباها إلى اختبار ملعب الجيش بالسويس بديلاً لستاد الإسماعيلية في حالة تعذر استضافة أو تعارض مواعيد إقامة المباريات المحلية والإفريقية معًا .

يذكر أن ستاد الإسماعيلية كان قد استضاف مباريات المصري خلال النسخة الرابعة عشر من الكونفدرالية ، بالإضافة إلى استضافته لمباريات المصري بالدوري العام وكأس مصر موسمي 2015/2014 ، 2016/2015 .