إعادة فتح متاحف نيويورك 24 أغسطس بعد إغلاق دام عدة أشهر

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الجمعة، أنه سيُسمح بإعادة فتح متاحف مدينة نيويورك في وقت لاحق هذا الشهر، في ظل استمرار تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال كومو في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يمكن للمتاحف والمؤسسات الثقافية في مدينة نيويورك أن تفتح أبوابها بداية من 24 آب/أغسطس ، مع اتخاذ الاحتياطات المتمثلة في نسبة إشغال 25 في المئة، وحجز التذاكر بموعد، والإعداد للدخول بشكل مسبق، والالتزام بارتداء الكمامات، والسيطرة على حركة المرور".

وكان متحف متروبوليتان للفنون الشهير في مدينة نيويورك أعلن في وقت سابق عن خطط مبدئية لإعادة فتح أبوابه يم 29 آب/أغسطس.

وقال عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو، في تغريدة: "لا يمكنني الانتظار للترحيب مرة أخرى بمتاحف مدينة نيويورك في 24 آب/أغسطس! إنها تجلب الكثير من الثقافة والحيوية إلى مدينتنا... يمكننا أن نعيد ذلك في أمان."