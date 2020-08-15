رئيس جهاز «الشاباك» الإسرائيلي السابق: نرحب بزيارة الإماراتيين لنا

بعث الجنرال آفي ديختر، رئيس جهاز "الشاباك" (الأمن الداخلي) الإسرائيلي السابق، برسالة مصورة باللغة العربية إلى دولة الإمارات.

ونشر عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، آفي ديختر، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، تعليقا على اتفاق السلام بين بلاده والإمارات، برعاية أمريكية.

وقال ديختر في رسالته المصورة: "سكان إسرائيل يرحبون بكم.. بيوتنا بيوتكم.. أهلا وسهلا بكم ونحن بانتظاركم"، مستشهدا في ذلك ببعض آيات من القرآن الكريم.

وطلب ديختر من المواطنين الإماراتيين التعرف على إسرائيل وزيارتها، مدعيا أن بيوت الإسرائيليين هي بيوت الإماراتين، قائلا: "أهلا وسهلا بكم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.