البنك الدولي: 20 شركة تنضم إلى مبادرة تطبيق المعايير الأخلاقية في الرعاية الصحية

قال تقرير للبنك الدولي، تلقت "الشروق" نسخة منه اليوم، إن نحو 20 شركة للرعاية الصحية انضمت إلى مبادرة البنك التي أطلقها هذا العام لتطبيق معايير أخلاقية في الرعاية الصحية.

وكثير من تلك الشركات تستثمر فيها مؤسسة التمويل الدولية من محفظتها للرعاية الصحية في عمليات بقيمة ملياري دولار. وتعتبر من الموقعين المؤسسين للمبادئ الأخلاقية في الرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى أنه يقوم الآن بتوسيع جهوده لإقناع مُقدِّمي الرعاية الصحية في أنحاء المعمورة بالانضمام إلى الشبكة المتنامية للموقعين على مبادرة المبادئ الأخلاقية في الرعاية الصحية. ومن المقرر القيام بأنشطة متابعة مثل الحلقات الدراسية عبر الإنترنت من أجل الوصول إلى فهم أكثر تفصيلا لكيفية دمج هذه المبادئ في صميم العمليات اليومية.

وأطلق البنك تلك المبادرة التي تحتوي على 10 مبادئ، بعد انتشار وباء كوفيد 19، وما مثله من ضغط على القطاع الصحي مما يدفع بعض مقدمي هذه الخدمة خفض الجودة.

وبحسب التقرير، وضعت جائحة كورونا البنية التحتية للرعاية الصحية في العالم تحت وطأة ضغوط هائلة. ويواجه مُقدِّمو الرعاية الصحية تحديات فريدة. فبعضها يعمل بأقصى طاقته وفوق طاقته بسبب استقبال أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا. علاوةً على ذلك، فقد تَعرَّض الكثير من العيادات والمستشفيات لأزمة سيولة خانقة مع تأجيل المرضى إجراء الجراحات الاختيارية، وهو ما يتسبب في هبوط حاد للإيرادات. وبالنسبة لمُقدِّمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص، على وجه الخصوص، فإن الركود الاقتصادي الحاد يُنذِر بتقليص إيراداتهم، ويُضعِف من ثمَّ قدرتهم على الاستمرار في القيام بعملياتهم وإنقاذ مرضاهم.

إن العمل في هذه الظروف غير المواتية قد يجعل مُقدِّمي الخدمات الصحية أكثر ميلا إلى التقليل من الجودة، على سبيل المثال، جودة الرعاية التي يتلقَّاها المرضى أو الطريقة التي يعاملون بها العاملين في مجال الرعاية الصحية المرابطين في الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة. ويتخذ المديرون والممارسون باستمرار قرارات حاسمة بدون مهلة كافية للتروي والدراسة. وفي هذه الظروف، سيكون مفيدا للغاية وجود مجموعة مُفصَّلة من المبادئ التي تساعدهم على الوفاء بالمعايير الأخلاقية الرفيعة عندما يتخذون هذه القرارات، لذلك كانت المبادرة.