الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة إيسترن كومباني

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة إيسترن كومباني، التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن ‏منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق ‏المران للحديث عن مباراة إيسترن كومباني، وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين ‏الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في كأس مصر تدريبات استشفائية، فيما خاض ‏باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏

وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ‏إدواردو لوبو مدرب الحراس. ‏

وواصل حسين الشحات لاعب الفريق تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال ‏الفترة الماضية في قطر.‏

كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي‏we السلام.‏

وبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون العرب ‏ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.‏