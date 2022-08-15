جلسات تشاورية لمراجعة خطط مشروعات مبادرة حياة كريمة بمطروح

عقدت الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، جلسات تشاورية بمحافظة مطروح؛ لمراجعة خطط المشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمحافظة مطروح.

وجرى عقد الجلسات التشاورية مع الجهات التنفيذية؛ للوقوف على الاحتياجات الفعلية في كافة القطاعات وتضمنت مقترحات قطاع المياه إنشاء محطات تحلية وتوفير سيارات نقل المياه وأيضا الوقوف على مدى احتياج بعض القري لمشروع الصرف الصحي، وفي قطاع الزراعة تضمن مشروعات لإنشاء وصيانة الآبار الرومانية وآبار النشو وفى قطاع الري إنشاء خزانات استراتيجية سعة ١٠٠٠م٣.

جاء ذلك بحضور ممثلي مركز الضبعة بحضور وحدة حياة كريمة، ورؤساء القرى المستهدفة بالمبادرة، وهي: (الجفيرة، وسواني سمالوس، وجلالة، والحرابي، ومنطقة سمالوس)، وممثلي المديريات المختلفة، وممثلي لجان المشاركة المجتمعية بالقرى المرشحة، والدكتور عادل لطفي مدير التخطيط بوحدة حياة كريمة، ومهندس محمد جمال متابع خطط المحافظة، والمهندس حسين السنيني منسق حياه كريمة وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

وتم الاتفاق على إنشاء ورفع كفاءة بعض الوحدات الصحية، وإنشاء مدارس جديدة و عمل توسعة في بعض المدارس مع رفع كفاءة مدارس أخرى، وفتح بعض مكاتب تموينية جديدة، وإنشاء مبان جديدة لمراكز الشباب وملاعب نجيل صناعي، وإنشاء وحدات اجتماعية جديدة، ودعم التجمعات بمحولات ذات قدرة أكبر، إضافة إلى عمل صيانة الشبكات، وإنشاء بعض نقاط الإسعاف الجديدة مزودة بسيارات إسعاف جديدة، ورصف الطرق لربط التجمعات، ورفع كفاءة بعض الوحدات المحلية.