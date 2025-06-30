إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير، الاثنين، ارتفاع عدد القتلى إلى 935 شخصا نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما.

وقال المتحدث، إن عدد قتلى العدوان الإسرائيلي بلغ 935 شخصا، بينهم 38 طفلا و102 امرأة، دون الإفصاح عن عدد الجرحى.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت في 25 يونيو، ارتفاع عدد القتلى بسبب العدوان الإسرائيلي إلى 627 وعدد المصابين إلى 4870.

وفي 13 يونيو، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران، وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.