قال المحامي عمرو عبد السلام، إن الفنان أحمد فلوكس ألقي القبض عليه أثناء تواجده داخل فندق في محافظة مرسى مطروح الأحد الماضي، وتم نقله إلى قسم العجوزة بالقاهرة، وفي انتظار ترحليه إلى محبسه لقضاء فترة العقوبة الصادرة ضده بالحبس سنتين بتهمة سب وقذف موكلته ياسمين عزت، لاعبة كرة السلة سابقا.

وأضاف عبد السلام في تصريح لـ"الشروق"، أن واقعة السب تعود إلى يوليو 2020، عندما أرسل المتهم بعض الرسائل لموكلته كانت تربطهما علاقة صداقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام - وواتساب - وفيسبوك"، تحمل سب وقذف وتهديد وتشهير.

وأضاف المحامي أنه عقب ذلك توجهت موكلته وقامت بتحرير محضر في مباحث الإنترنت، التي تأكدت من صحة البلاغ من خلال التقرير الفني لرقم المحمول، وتبين أنه خاص بالمتهم الفنان أحمد فلوكس، ومن هنا تم إحالته للمحاكمة.

وكشف عبد السلام أن المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة المتهم في حكم أول درجة بالسجن لمدة سنة وفقا لـ 5 اتهامات (سب وقذف - تشهير - إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي - طعن في سمعة العائلات - إساءة سمعة موكلته)

وأوضح عبد السلام أن المتهم تقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الإقتصادية، لكنه تخلف عن الحضور، وتواجد دفاعه داخل الجلسة بتوكيل عنه، وقتها تم تأجيل الجلسة لحضور المتهم بشخصه، لكن المتهم تخلف عن الحضور للمرة الثانية، ومن هنا عدلت المحكمة الحكم من حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، إلى سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.

وكشف المحامي أنه كانت هناك مرحلة أخيرة للمتهم وهى معارضة استئنافيه على الحكم، التي حددت لها جلسة 24 يناير 2022، ولم يحضر المتهم للمرة الثالثة على التوالي، ومن هنا أصبح الحكم المعدل نهائي وواجب النفاذ، حتى تم القبض عليه بعد إرسال إخطارات لوزارة الداخلية ومديرية أمن مطروح.

ومضى المتهم نموذج الحبس ومن المفترض قضاء مدة العقوبة من تاريخ اليوم حتى انتهاء مدة الحكم في 2025.