السلطة الفلسطينية تدين المداهمات الدموية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أدانت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المداهمات الدموية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين اثنين في أريحا في الضفة الغربية.

وشجبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي اليوم: "المداهمات والاقتحامات الوحشية الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، كما حصل في اقتحام مخيم عقبة جبر للاجئين جنوب أريحا"، ما أدى إلى استشهاد فتى وشاب وإصابة آخر عدد آخر.

واعتبرت الوزارة، أن ما جرى في المخيم جريمة حرب ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، والرد الإسرائيلي على جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد فتى وشاب فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات إسرائيلية لدى مداهمتها مخيم عقبة جبر، فيما أصيب عدد أخر بجروح وجرى اعتقال شاب من داخل منزله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته اعتقلت 8 فلسطينيين خلال حملة مداهمة شملت عددا من مدن الضفة الغربية وتخللها مصادرة سلحة.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري غالبيتهم في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.