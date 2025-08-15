أستراليا ترفض تصريحا لسفير أمريكي بشأن عزمها الاعتراف بفلسطين

رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، تصريح للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي انتقد فيه اعتزام كانبيرا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال ألبانيز في إحدى الإذاعات المحلية، الجمعة، إن "هاكابي سفير للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وليس لأستراليا"، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأسترالية.

وتعليقا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة قال ألبانيز: "يشعر الأستراليون بالاشمئزاز مما يشاهدونه على شاشة التلفزيون كل ليلة".

وأضاف: "شاهدوا (الأستراليون) موت عشرات الآلاف من الناس، وليس من المستغرب أن يثير مشهد الأطفال المتضورين جوعا وعائلاتهم وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية استجابة إنسانية".

وأشار إلى أن المشكلة في المنطقة مستمرة منذ سنوات عديدة، مبينا أن ثمة زخما عالميا "لإنهاء دائرة العنف والدفع بمحادثات السلام".

والاثنين الماضي، قال ألبانيز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينكر ما يحدث في غزة (من إبادة)، مؤكدا أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق في سبتمبر المقبل.

وتعليقا على ذلك، قال السفير هاكابي إن كبار المسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قابلوا قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين "بخيبة أمل واشمئزاز"، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأسترالية.

وانتقد هاكابي توقيت إعلان أستراليا عن الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا: "باعتبارنا الشريك الأقرب لإسرائيل كنا نتوقع أن يتم إخطارنا مسبقا".

ويتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأواخر يوليو الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وقبلها بعدة أيام، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر "إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 يوليو، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و776 شهيدا و154 ألفا و906 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.