مؤسس بلاك ووتر سينشر نحو 200 فرد في هايتي مع تصاعد عنف العصابات

قال شخص مطلع يوم الخميس إن شركة الأمن التابعة لقائد القوات الخاصة البحرية الأمريكية السابق إريك برينس ستنشر قريبا ما يقرب من 200 فرد من مختلف البلدان في هايتي في إطار صفقة مدتها عام واحد لقمع عنف العصابات هناك.

وقال الشخص المطلع على الخطط، متحدثا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته، إن نشر شركة فيكتوس جلوبال يهدف إلى مساعدة حكومة هايتي على استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي استولت عليها في العام الماضي والتي تسيطر عليها حاليا عصابات مسلحة تسليحا ثقيلا.

وتدار الشركة، التي توفر الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن والدفاع، من قبل برينس، وهو مانح رئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان برينس قد أسس سابقا شركة الأمن المثيرة للجدل بلاك ووتر.

وقال الشخص إن فيكتوس جلوبال ستتولى أيضا دورا طويل الأجل في تقديم المشورة لحكومة هايتي حول كيفية استعادة قدرات تحصيل الإيرادات بمجرد انحسار العنف.

وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الحكومة الأمريكية ليس لها أي علاقة بتوظيف حكومة هايتي لشركة فيكتوس جلوبال. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الوضع، إن الحكومة الأمريكية لا تمول هذا العقد ولا تمارس أي رقابة.

ومن المتوقع أن يقدم المقاولون الخاصون، الذين سيأتون من الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى، المشورة والدعم للشرطة الوطنية الهايتية وبعثة تدعمها الأمم المتحدة بقيادة ضباط شرطة كينيين تكافح لقمع عنف العصابات.