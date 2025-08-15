سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 49 شخصا على الأقل حتفهم منذ أمس الخميس، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب باكستان.

وأفادت السلطات الباكستانية، الجمعة، بأن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات المستمرة.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ أجلت ألفا و300 سائح حوصروا في منطقة جبلية جراء الانهيارات الأرضية.

وذكرت أن أكثر من 360 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار في جميع أنحاء باكستان منذ 26 يونيو الماضي.

ولفتت إلى أن الوفيات الأخيرة وقعت بشكل رئيسي شمال وشمال غرب باكستان.

وعبّر الرئيس آصف علي زرداري، في تصريحات الجمعة، عن حزنه العميق إزاء الخسائر، وحثّ السلطات على تسريع جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة.

وتتسبب الأمطار الموسمية التي تؤثر على العديد من المدن في باكستان كل عام بين يوليو وسبتمبر، في مئات الوفيات والخسائر المادية بأنحاء البلاد.