باكستان تواصل احتجاز أفغان راغبين بالسفر إلى ألمانيا

قال متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، إن السلطات الباكستانية احتجزت أكثر من 200 مواطن أفغاني إضافي كانوا ينتظرون الحصول على تصريح للسفر إلى ألمانيا.

وأضاف المتحدث، أنه تم نقل المهاجرين إلى مركز للترحيل في إسلام آباد.

وتم احتجاز ما مجموعه 42 شخصا في بيت ضيافة واحد حسبما أفاد مالك البيت. وأخبر أحد المقيمين الباقين وكالة الأنباء الألمانية، أن الشرطة احتجزت زوجته وأولاده الأربعة واقتادتهم بعيدا.

ويواجه المحتجزون خطر الترحيل إلى أفغانستان، في خضم حملة كبيرة تقوم بها السلطات الباكستانية لإجبار العديد من المهاجرين الأفغان الذين فروا إلى باكستان بعد سيطرة طالبان على العودة عبر الحدود.

وقال ضابط شرطة في مركز للترحيل في إسلام آباد لوكالة "د ب أ"، إنه سيتم نقل المحتجزين في المركز إلى مدينة بيشاور الحدودية خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن بين المحتجزين خلال الأيام الماضية عدد من المواطنين الأفغان الذين قدموا طلبات أو لديهم الحق في التقدم بطلبات للحصول على تصاريح دخول عبر برامج ألمانية خاصة لقبول اللاجئين.

وتهدف هذه البرامج إلى حماية من عملوا مع منظمات ألمانية قبل سيطرة طالبان على السلطة عام 2021، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص للاضطهاد من جانب عناصر طالبان.

وهناك أكثر من ألفي شخص ينتظرون حاليا في باكستان الحصول على تصريح للسفر إلى ألمانيا ضمن أحد هذه البرامج، بما في ذلك أشخاص يُعتبرون معرضين للخطر بشكل خاص لأسباب أخرى.