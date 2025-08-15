أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.5% من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 3.6% في الربع السابق، مقارنة بـ 4.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وأضاف الإحصاء، أن معدل البطالة بين الإناث انخفض ليبلغ 15.8% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 16.4% في الربع السابق، ومقابل 17.3% في الربع المماثل من العام السابق.

وأشار الإحصاء إلى تراجع عدد المتعطلين ليسجل 2.054 مليون متعطل بنسبة 6.1% من إجمالي قوة العمل، منهم 932 ألف ذكور، و1.122 مليون إناث، مقابل2.111 مليون متعطل الربع السابق بانخفاض قدره 57 ألف متعطل بنسبة 2.7%، وانخفاض قدره 4 آلاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.2%.

وبحسب الإحصاء، سجل معدل البطالة في الفئة الفئة العمرية (15 ــ19سنة) نحو 10.2% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الحالي، مقابل 9.3% في الربع السابق، وسجل 28.9% لإجمالي الفئة العمرية (20- 24 سنة) وهي نفس النسبة للربع السابق، وسجل 20.7% لإجمالي الفئة العمرية (25- 29 سنة)، مقابل 20.4% في الربع السابق، بينما بلغ 40.2% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة)، مقابل 41.4% في الربع السابق.