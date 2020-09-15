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الرئيس الفرنسي الأسبق ديستان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات

الرئيس الفرنسي الأسبق ديستان
الرئيس الفرنسي الأسبق ديستان
باريس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:40 ص

أكدت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي الأسبق ، فاليري جيسكار ديستان/ 94 عاما/ في باريس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن ديستان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

ولم يتم الكشف على الفور عن أي تفاصيل أخرى حول حالته الصحية.

وأفادت الأنباء بأنه عانى من صعوبات في التنفس، وفقا لما جاء فى الطبعة الإلكترونية لصحيفة "لو باريزيان" الإقليمية ، بيد أن هذا الخبر لم يتم تأكيده بعد.

وكان جيسكار ديستان رئيسا لفرنسا في الفترة من عام 1974 حتى عام 1981. وقد أكسبته طريقته الأرستقراطية سمعة كونه هادئاً وتكنوقراطيًا.

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