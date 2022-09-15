سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقدمت سيدة على طعن ابنتي عمها باستخدام سلاح أبيض؛ بسبب خلافات الميراث في بمنطقة الهرم، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقى قسم شرطة الهرم، إشارة من المستشفي تفيد وصول مصابتين بجرح طعني وآخر سطحي إثر ادعاء مشاجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن سيدة سددت طعنة نافذة لابنة عمها، وجرح سطحي لأختها مستخدمة سلاح أبيض "كتر"؛ بسبب خلاف على الميراث، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.