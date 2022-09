أمين الناتو ورئيس وكالة الطاقة الدولية يناقشان التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.

وكتب ستولتنبرج، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أنه ناقش مع «بيرول» قضايا أمن الطاقة، والتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية.

ولفت إلى أن حلفاء وشركاء الناتو يعملون سويًا، لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية، مرحبًا بشراكة الحلف القوية مع وكالة الطاقة الدولية.

