الشارقة يهزم عجمان بثلاثية في الدوري الإماراتي

واصل فريق الشارقة انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري الإماراتي هذا الموسم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه عجمان، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل الوصل مع ضيفه دبا الفجيرة 1 / 1.

وانفرد الشارقة بصدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في جميع لقاءاته الثلاثة التي خاضها في البطولة خلال الموسم الحالي.

في المقابل، توقف رصيد عجمان، الذي مازال يبحث عن فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

وبادر الشارقة بالتسجيل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل سعود سهيل، لاعب عجمان هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35.

وأدرك عجمان التعادل عن طريق بريستيج مبونجو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف زميله فراس بالعربي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 47.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز لوان مارتينس بيريرا هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 65، فيما أضاف النجم الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 72 بعد متابعته ركلة الجزاء التي أهدرها.

وأنهى الشارقة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سالم سلطان في الدقيقة 75، ليحاول عجمان استغلال النقص العددي في صفوف منافسه من أجل إدراك التعادل على الأقل، ولكن دون جدوى.

وعاد الوصل لنزيف النقاط مجددا في البطولة، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه دبا الفجيرة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث أحرز خالد البلوشي هدف دبا الفجيرة في الدقيقة 56، غير أن فابيو دي ليما منح التعادل للوصل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وبات الوصل، الذي حقق تعادله الثاني مقابل فوز وحيد، في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما حصل دبا الفجيرة على أول نقطة في مشواره بالمسابقة خلال الموسم الحالي في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع).