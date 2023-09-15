انهيار عقار وميل آخر دون خسائر في الإسكندرية

انهار، مساء الخميس، عقار مكون من دور أرضي، و4 طوابق علوية، كائن في شارع المندرة، منطقة الساعة، دائرة قسم شرطة كرموز، مما أدى لحدوث ميل بعقار مجاور مكون من أرضي و9 طوابق "تقطنه 5 أسر" وتم بناءه بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بانهيار عقار قديم، وميل أخر، في نطاق دائرة القسم، دون وقوع خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي غرب إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، أن العقار بناء قديم، وصادر له قرار هدم عام 2016 دون أن ينفذ.

تم فرض سياج تأميني حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين، وتقرر إخلاء العقار المائل و11 عقار مجاور من السكان "دون المنقولات"، لحين هدم العقار المائل.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٕ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.