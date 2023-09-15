دعا فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، خلال زيارته إلى ألمانيا اليوم الجمعة، إلى توجيه مزيد من الدعم العسكري لبلاده في حين شكر ألمانيا على ما قدمته من مساعدات حتى الآن.

وقال كليتشكو إن سكان كييف يشعرون بأنهم "ينعمون بالأمان بشكل أكبر عدة مرات مما كانوا عليه قبل عام" بسبب أنظمة الأسلحة التي تلقتها البلاد، لكنه أضاف أن المدينة تتوقع تجدد الهجمات على بنيتها التحتية في الشتاء المقبل.

وقدر كليتشكو عدد القتلى المدنيين في العاصمة الأوكرانية منذ الحرب بـ180، بعضهم من الأطفال. وأضاف أن أكثر من 700 مبنى تعرض للدمار وأن صافرات الإنذار من الغارات الجوية دوت أكثر من 800 مرة ما أجبر السكان على البحث عن مأوى تحت الأرض.

وأضاف أنه رغم القرى الخالية والتشرد والبطالة، فإن إرادة المقاومة لم تنقطع بين السكان.