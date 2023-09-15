قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تنتهك أي اتفاقيات تتعلق بكوريا الشمالية بعد اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الأسبوع في أقصى شرق روسيا.

وأكدت موسكو، التي تدعم العقوبات ضد بيونج يانج، مراراً أنها ترغب في تعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال بوتين: "كوريا جارة لنا، وعلينا، بطريقة أو بأخرى، أن نبني علاقات حسن جوار مع جيراننا".

من جانبها، ذكرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن أي صفقات عسكرية بين بوتين وكيم ستنتهك عقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج.

وكان وكالة "تاس" الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن زعيم كوريا الشمالية وصل إلى بلدة كومسومولسك-نا-أموري في أقصى شرق روسيا، اليوم الجمعة، وتوجه مباشرة إلى مصنع ضخم ينتج طائرات حربية ومعدات أخرى.

وأوضحت الوكالة الروسية أن الحاكم الإقليمي ومسئولين آخرين استقبلوا كيم على سجادة حمراء في محطة السكك الحديدية بالبلدة ثم نقلوه إلى المصنع.

وينتج المصنع أحدث الطائرات الروسية المقاتلة، ومن بينها طائرات" سوخوي سو-35"، و"سو-57"، كما ينتج طائرات مدنية.