وزير خارجية كوريا الجنوبية يلمح لاحتمال فرض عقوبات أحادية على موسكو بعد قمتها مع بيونج يانج

ألمح وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الجمعة، إلى أن سول قد تفرض عقوبات أحادية على موسكو في ظل القمة التي عقدت مؤخرا بين روسيا وكوريا الشمالية، التي أثارت مخاوف حول التعاون العسكري بين البلدين.

وقال بارك للصحفيين في منتدى في سول إن "توصل كوريا الشمالية إلى أي اتفاق يتعلق بتجارة الأسلحة مع روسيا من خلال قمتهما سيكون تهديدا خطيرا للغاية للأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية"، وفقا لوكال أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ورداعلى سؤال حول عما إذا كانت سول تراجع العقوبات الأحادية الجانب ضد كل من كوريا الشمالية وروسيا، أجاب بارك: "نراجع جميع الإجراءات الممكنة".

وأضاف بارك أن التعاون العسكري، بما في ذلك تجارة الأسلحة، بين كوريا الشمالية وروسيا يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ضد بيونج يانج.

وقال الوزير الكوري الجنوبي: "إن الحكومة تصدر تحذيرا شديد اللهجة وتحث على عدم وقوع مثل هذه الأنشطة".

وفرضت كوريا الجنوبية الكثير من العقوبات الأحادية على كوريا الشمالية بسبب الأنشطة النووية والصاروخية والإلكترونية غير المشروعة، لكنها شاركت فقط في العقوبات الدولية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.