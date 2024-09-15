 الدفاعات الجوية الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 7 مقاطعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 7 مقاطعات

د ب أ
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 9:51 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي سبع مقاطعات روسية، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلجورود وكالوجا وروستوف".

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