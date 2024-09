كلف ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي قبل استقالتها.

*مؤهلاته العلمية

جعفر عبد الفتاح حسان (56 عاما) حاصل على دكتوراة وماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من معهد الدراسات الدولية بجامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الاأمريكية في باريس.

*مناصب مهمة

وشغل جعفر حسان منصب مدير مكتب الملك الأردني ووزير التخطيط والتعاون الدولي ، ونائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصاديه 2018

*أوسمة

حصل جعفر حسان على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، ووسام الجدارة من درجة الصليب الأعظم من البرتغال، ووسام Order of the Crown Grand Cross من بلجيكا، ووسام Order of Merit of the Italian Republic من إيطاليا

*استقالة حكومة بشر الخصاونة

وقدمت حكومة الخصاونة استقالتها إلى الملك، في وقت سابق الأحد، بعد أقل من أسبوع على إجراء أول انتخابات تشريعية تهيمن عليها الأحزاب بعد القانون الجديد، بحسب ما أوردته قناة "المملكة" الأردنية.

وكان الخصاونة أدى اليمين الدستورية أمام ملك الأردن في أكتوبر 2020، خلفاً لحكومة عمر الرزاز، وأجرى الخصاونة 7 تعديلات وزارية خلال توليه الحكومة

ويعد الخصاونة رئيس الوزراء الأطول بقاءً بالسلطة في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ تعاملت حكومته على مدى السنوات الأربع مع ملفات حساسة، بينها ضبط ملف الحدود وتهريب المخدرات، ونجحت حكومته خلال جائحة فيروس كورونا في الحد من تداعياتها.

*نتائج الانتخابات البرلمانية

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب البرلمانية في الأردن اعتمدت جميع النتائج الأولية لانتخابات 2024، الأربعاء، كنتائج نهائية، والتي تشير إلى تصدر حزب "جبهة العمل الإسلامي" المعارض.

وقالت الهيئة إن حزب "جبهة العمل الإسلامي" تصدر القائمة بعد حصوله على 31 مقعداً، 17 منها عن القائمة العامة و14 عن الدائرة المحلية، من أصل 41 مقعداً.