أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، وقوف سوريا قيادة وحكومة وشعبًا إلى جوار دولة قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين: «إنه لمن نوادر التاريخ أن يقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يستهدف الوسيط».

ونوه أن «العدوان الإسرائيلي على غزة لا يزال مستمرًا»، مشيرًا إلى أن «الكيان يواصل عدوانه على سوريا منذ 9 شهور».

واستطرد: «ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وتعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت، وأقف والشعب السوري بجوار دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها».

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.