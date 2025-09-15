- أكثر من 113 ألف شخص في 11 ولاية من أصل 18





أعلنت السلطات السودانية، الاثنين، عن تضرر أكثر من 21 ألف أسرة من السيول والأمطار الغزيرة في 11 ولاية بالبلاد منذ يونيو الماضي.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن تأثر ولايتي الجزيرة (وسط) والقضارف (شرق) خلال الأسبوع الحالي بالسيول والأمطار التي أدت إلى تضرر 3639 أسرة (18195 شخص).

وبذلك ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 21811 أسرة (113 ألفا و723 شخصا) خلال الفترة الممتدة بين 30 يونيو وحتى 14 سبتمبر الجاري، حسب البيان نفسه.

وأشار إلى أن الولايات التي تأثرت بلغت 11 ولاية من أصل 18 ولاية، وهي "القضارف، كسلا، والبحر الأحمر (شرق)، الشمالية، نهر النيل (شمال) سنار، و النيل الأزرق (جنوب شرق)، غرب وشمال كردفان (جنوب)، وسط دارفور (غرب)، الجزيرة (وسط).

وتهطل عادة أمطار غزيرة بفصل الخريف في السودان، الذي يبدأ من يونيو/حزيران وحتى أكتوبر وخلالها يواجه البلد سنويا فيضانات واسعة النطاق.

وتتزامن الكوارث الطبيعية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023.

وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.