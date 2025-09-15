محافظ مطروح يعتمد المرحلة الرابعة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي 2025- 2026

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، المرحلة الرابعة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضحت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان اليوم، أن المرحلة الرابعة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ جاءت بعد الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٥، ودراسة الفراغات بعد نتائج تنسيق المرحلة الثالثة بمدارس المرحلة الثانوية الفنية بجميع أنواعها: "صناعي، زراعي، تجاري وفندقي"، فضلًا عن إعداد التنسيق بناءً على أعداد الناجحين والمجموع من ناحية، والأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة من ناحية أخرى.

ونوهت بأن تكون أولوية القبول للالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التعليمي الذي توجد به المدرسة، للأعلى مجموعًا، مع الالتزام بعدد الفصول وكثافة الفصل.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أنه تم فتح التقديم بفصول الخدمات، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية، وذلك طبقًا للقرار رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٤، بالشروط الآتية:

أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا.

ألا يقل عدد الطلاب في الفصل عن ٢٠ طالبًا، ولا يزيد عن ٤٠ طالبًا، ويُخصص لهم فصول مستقلة بالفترة المسائية.

وجاءت درجات القبول في المرحلة الرابعة لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بمطروح للعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ على النحو المبين بالكشوف.