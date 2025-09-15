أعلن نادي سبورتنج في الإسكندية، استقرار الحالة الصحة لأحد لاعبي وهو السباح ياسين عبد الجواد، 19 عامًا، والذي تعرض لإصابة قوية بعد انزلاقه، أثناء محاولته فتح باب زجاجي مغلق، دون علمه بعدم إمكانية فتحه، مما أدى إلى انهيار الزجاج وإصابته بجروح، من بينها جرح عميق في الذراع، وذلك خلال مشاركته في بطولة منطقة الإسكندرية للسباحة المقامة داخل نادي سموحة.

ووفقًا لبيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، فقد أكد نادي سبورتنج على أن اللاعب نقل على الفور إلى طوارئ أحد المستشفيات، بمصاحبة الطاقم الطبي الخاص بالبطولة، ومنها إلى المستشفى المتعاقد معها النادي، وذلك بحضور وموافقة ولي أمره، حيث يخضع حاليًا للفحوصات الطبية، تمهيدًا لإجراء عملية جراحية دقيقة له.

وفي هذا السياق أثنى نادي سبورتنج على دور العميد أحمد الحرازي، مدير حمامات السباحة بنادي سموحة الذي شهد الواقعة، بسرعة استجابته ومرافقته للاعب حتى وصوله إلى المستشفى، متوجهًا بالشكر إلى مجلس إدارة منطقة الإسكندرية للسباحة، لتواجدهم منذ وقوع الحادث حتى دخول اللاعب غرفته بالمستشفى.

وأكد نادي سبورتنج في الإسكندرية، على أن حالة لاعب السباحة مستقرة، وأنه يتابع عن كثب مع الفريق الطبي كافة الإجراءات حتى يتماثل اللاعب للشفاء، ويعود قريبًا لممارسة نشاطه الرياضي، مجددّا دعمه الكامل للاعب، متمنيًا له الشفاء العاجل، وعودته القريبة إلى التدريبات والمشاركة في البطولات.