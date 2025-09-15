اندلاع شجار بين ركاب إسرائيليين على متن رحلة من تل أبيب إلى بوخارست

ذكرت وسائل إعلام رومانية أن شجاراً اندلع بين ركاب إسرائيليين على متن رحلة جوية متجهة من تل أبيب إلى بوخارست مساء أمس الأحد.

وبعد الهبوط في العاصمة الرومانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، فرضت السلطات غرامة قدرها 4000 ليو روماني "نحو 925 دولاراً" على كل من الركاب السبعة الذين يُعتقد أنهم شاركوا في الحادث.

وأفادت وسائل الإعلام بأن مكتب الادعاء العام سيتولى استجواب الأفراد المتورطين في الشجار.

ولم تكشف الشرطة عن دوافع الحادث، لكنها أوضحت أنه تم إبلاغ طاقم الطائرة باندلاع "شجار عفوي بين مواطنين إسرائيليين".