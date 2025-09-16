تقرير: بلغاريا تعتقل مالك السفينة الروسية المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في 2020

قال مسئولون قضائيون لبنانيون اليوم الإثنين إن مالك السفينة الروسية المرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم سبب الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020 قد تم اعتقاله في بلغاريا.

ويأتي اعتقال إيجور جريتشوشكين بعد نحو خمس سنوات من إصدار قاض تحقيق لبناني مذكرتي توقيف عبر الإنتربول بحقه وبحق قبطان السفينة، بوريس بروكوشيف، وهو أيضا مواطن روسي.

وأوضح المسئولون القضائيون أن السلطات اللبنانية تعد أوراقا تطلب نقل جريتشوشكين إلى لبنان لاستجوابه.

وأضافوا أنه في حال عدم تسليمه، قد يسافر المحققون اللبنانيون إلى بلغاريا لاستجوابه هناك.

وقال أربعة مسئولين قضائيين لبنانيين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، تماشيًا مع اللوائح المعمول بها، إن جريتشوشكين، الذي يحمل أيضا الجنسية القبرصية، تم اعتقاله الأسبوع الماضي في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا، بعد وصوله على متن رحلة جوية من قبرص.

وقد تم التواصل مع السلطات البلغارية للحصول على تعليق.

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020.

وقتل في الانفجار أكثر من 230 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب فيه.