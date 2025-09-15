كشف الفنان حمزة نمرة، عن سعادته بنجاح ألبومه الأخير «قرار شخصي»، مشيرا إلى أن قرار طرح الألبوم جاء في توقيت وصل فيه إلى مرحلة من النضج الفني والشخصي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر فضائية «الحياة»: «وصلت لمرحلة بدأت فيها أتقبل الأخطاء، وأحب حتى عدم اكتمالي»، مشيرا إلى معاناته في السابق من «هوس الكمال» والتوتر الذي كان يؤخر إصدار أعماله لسنوات.

وأضاف: «في الألبومات السابقة، كنت بموّت نفسي من التوتر، حتى يخرج الألبوم بأفضل صورة ممكنة، فأنا أعاني من التوتر طوال عمري؛ لكن التوتر في هذا الألبوم تحديدًا كان أخف بكثير من المرات السابقة».

وأكد أن التخلي عن السعي للمثالية المطلقة منحه أريحية أكبر في العمل، مضيفا: «في هذا الألبوم، أصبحت أكثر استرخاءً وتركت الأغاني تنزل حتى وإن لم أكن مقتنعًا بها بشكل كامل، هذا هو ما تمكنت من تحقيقه ضمن إمكانياتي».

وأوضح أن استراتيجية طرح الأغاني على دفعات، فكرة تسويقية تتماشى مع طبيعة صناعة الموسيقى في العصر الحالي، قائلا: «لو نزلت 12 أغنية مرة واحدة، بعض الأغاني بتتظلم».

وأشار إلى اعتماده خطة طرح أغنيتين أو ثلاث أسبوعيا على مدار أقل من شهر تقريبا؛ لإعطاء كل أغنية فرصة كافية لتُسمع من الجمهور.

ولفت إلى أن نجاح الألبوم الكبير وتحقيق ملايين المشاهدات «لم أتوقعه»، لا سيما في ظل طرح الألبوم في موسم الصيف المزدحم بإصدارات كبار النجوم، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بأن «الأغنية الحلوة ستُسمع في كل الأحوال».