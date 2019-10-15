التأمين الصحي الشامل: المستشفيات الجامعية تستطيع الانضمام للمنظومة

قال أحمد السبكي المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن المنظومة تفتح أبوابها لكافة مقدمي الرعاية الصحية، في القطاع الحكومي أو الخاص.

وأضاف في لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن المستشفيات الجامعية فصيل رئيسي في تقديم الخدمة الطبية وباستطاعتها الانضمام إلى منظمة التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى ضرورة قيام هذه المستشفيات بعملية إعداد قبل الانضمام وفقًا للمعايير القياسية للمستشفيات.

ولفت إلى أن إجراءات الانضمام تتم بمعايير أصدرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ووجود معايير خاصة بالتسجيل وأخرى بالتعاقد، موضحًا: «أي مقدم للخدمة الصحية يريد الانضمام يتقدم لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وبعد استيفاء معايير الجودة للحصول على شهادة التسجيل، يتم بدء التعاقد معها من قبل هيئة التأمين الصحي الشامل».

وأشار إلى ضرورة وصول المنشآت خلال ثلاث سنوات وفقًا للقانون إلى درجة الاعتماد، لافتًا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تستطيع سحب درجة التسجيل أو الاعتماد من أي منشأة تم تسجيلها، في حالة اكتشاف أن هذه المنشآت غير مطابقة للخدمات أو أن الخدمات المُقدمة لم تصبح موافقة للمعايير.

وأكد على أن المعايير هي الضمانة الأساسية لجودة خدمات المنظومة واستمرارية جودة خدماتها، مشيرًا إلى أن جودة الخدمات هي الركيزة الأساسية للمنظومة.