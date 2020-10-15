بولندا تُسجل 8099 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس إن عدد المُصابين بفيروس كورونا ارتفع 8099 مصابًا عن آخر إحصاء ليصل الإجمالي إلى 149903.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان إن 91 شخصا توفوا بالفيروس ليرتفع إجمالي المتوفين به إلى 3308 فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 85588.

ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا للإصابة بمرض (كوفيد-19)، ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، ظهر في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين ثم انتقل منها إلى أرجاء العالم.