سقوط البيدجا أبرز مهربي البشر في ليبيا

- محكمة العدل الدولية تلاحق ميلاد باتهامات حول التورط في جرائم ضد الإنسانية..



أعلنت حكومة الوفاق الليبية، أمس الأربعاء، احتجاز عبد الرحمن ميلاد، الشهير بـ"البيدجا"، قائد خفر السواحل المدرج على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة على خلفية اتهامات تتعلق بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.



وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، إنها احتجزت ميلاد بناءً على طلب من مجلس الأمن الدولي، وأحالت القضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



ويرأس البيدجا وحدة من خفر السواحل في الزاوية غربي طرابلس، وكان واحدًا من ستة أشخاص عاقبتهم الأمم المتحدة لتورطهم في الإتجار بالبشر أو تهريبهم في ليبيا قبل عامين.



وكان مهاجرون قد شهدوا بأنهم نُقلوا إلى مركز احتجاز على متن إحدى السفن التي يستخدمها ميلاد، ثم احتُجزوا في ظروف وحشية وتعرضوا للضرب.



وبعد ساعات من توقيف "البيدجا"، تواردت أنباء عن تحرك مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية، مسقط رأسه، باتجاه العاصمة طرابلس، فيما يبدو أنه رد فعل من مسلحين يتبعونه، بحسب قناة "218" الليبية.



وفي يونيو الماضي، ظهر البيدجا في تسجيل مصور تحدث فيه عن علاقته بوزارة الدفاع ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وأثنى عليه، وصور علاقته بوزارة الدفاع والأركان والوفاق بالممتازة.



وفي عام 2019، تبرأت داخلية الوفاق من البيدجا، وأكدت أنه لا يتبع لها، وإنما يتبع لخفر السواحل التابع للقوات البحرية، وقالت إنه صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 23 أبريل 2019، وجرى مخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف راتبه.



وكان تقرير أمني صادر عن الأمم المتحدة في يونيو عام 2017 قد وصف عبدالرحمن ميلاد بـ"مهرب بشر، متعطش للدماء، ومسئول عن إطلاق النار في البحر، وقائد منظمة إجرامية ويشتبه في أنه أغرق العشرات من المهاجرين".



من جهتها، هنأت السفارة الفرنسية في ليبيا، حكومة الوفاق بإلقائها القبض على البيدجا، تنفيذًا لقرارات القضاء ولجنة العقوبات في مجلس الأمن للأمم المتحدة.



بدورها، قالت صحيفة "إيل فاتو كوتديانو" الإيطالية، اليوم، إن البيدجا أحد زعماء مافيا التهريب الذين شاركوا في عام 2017 في اجتماع المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا، وقدم نفسه كممثل لخفر السواحل الليبي، مشيرة إلى أن الاجتماع نفسه شارك فيه مسئولون إيطاليون أيضًا.