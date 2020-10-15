 الصين تدعو أمريكا إلى التوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى الانفصاليين في تايوان - بوابة الشروق
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الصين تدعو أمريكا إلى التوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى الانفصاليين في تايوان

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:49 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:49 ص

دعت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن إرسال ما وصفتها بـ "الإشارات الخاطئة" إلى الانفصاليين في جزيرة تايوان.

وقال الكولونيل "تشانغ تشون هوي" المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني –في تصريح اليوم تعليقا على عبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان- إن "القوات البحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي تابعت عن قرب السفينة الحربية الأمريكية أثناء عبورها مضيق تايوان الصيني".

وأضاف هوي أن "الولايات المتحدة اتخذت سلسلة تحركات أرسلت بموجبها إشارة مضللة إلى الانفصاليين في الجزيرة"، داعيا إياها إلى التوقف عن إرسال "الإشارات الخاطئة"، مؤكدا أن قيادة المنطقة الشرقية ستظل يقظة، وستتخذ كافة السبل الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصينية.


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