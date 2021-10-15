مصرع شاب أثناء مشاجرة مع آخر في شارع شيري بالغردقة

لقي شاب يبلغ من العمر (17 عاما) مصرعه أثناء مشاجرة مع آخر بمنطقة شارع شيري بمدينة الغردقة.

وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، لتحديد سبب الوفاة.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، إخطارا من المقدم أسامة مهران، مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بمصرع شاب يدعي "م ر - 17 عاما"، أثناء مشاجرة مع شاب آخر بشارع شيري جنوب الغردقة.

وانتقل إلى مكان الواقعة المقدم إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، وتم ضبط الطرف الآخر في المشاجرة والتحفظ عليه لحين الانتهاء من تشريح الجثة وصدور قرار من النيابة العامة.