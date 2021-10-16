تعتزم بولندا إنفاق أكثر من 400 دولار أمريكي لبناء جدار حدودي مع جارتها بيلاروسيا؛ لوقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد.



وأبلغت بولندا عن زيادات حادة في المهاجرين من دول مثل أفغانستان وإيران والعراق الذين يعبرون حدودهم من بيلاروسيا، فيما تقول وارسو وبروكسل إنه شكل من أشكال الحرب المختلطة المصممة للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات التي فرضها ضد مينسك في يونيو الماضي.



وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا؛ للضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بعد تحويل مسار طائرة ركاب مدنية واعتقال صحفي معارض، واستمرار حملات القمع السياسية.



وتعبتر بولندا والاتحاد الأوروبي أن تدفق المهاجرين على حدودها خطة مدبرة من الجارة الحدودية رداً على عقوبات الاتحاد الأروبي.



وحسب منظمة العفو الدولية، تتجنب حكومة البلدين المسؤولية عن أربع نساء و27 رجلاً وفتاة واحدة تبلغ من العمر 15 عامًا من أفغانستان، على الرغم من الوضع المزري لطالبي اللجوء، مضيفة أن اللاجئين عالقون على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا دون طعام ومياه نظيفة ومأوى وأدوية لأسابيع، على الرغم من محاولتهم طلب اللجوء في بولندا.



لماذا ترفض بولندا استقبال اللاجئين؟



طلبت بولندا من الاتحاد الأوروبي تمويل تشييد سياح حدودي لمنع تدفق المهاجرين، إلا أن منظمات حقوقية كبرى على رأسها منظمة العفو الدولية دعت بولندا إلى "ضمان الوصول إلى أراضيها لمن يسعون للحصول على الحماية، وإنهاء عمليات الصد، وتوفير المأوى المناسب والغذاء والماء والمرافق الصحية والرعاية الطبية بشكل عاجل لمجموعة الأفغان الذين تقطعت بهم السبل على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا".



وحسب السلطات البولندية، فإنه على الرغم من إنشاء سياج بأسلاك شائكة على الحدود، فإن محاولات العبور على الحدود في تزايد.



وقالت إنه منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر، منع حرس الحدود 9287 محاولة لعبور الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا، منها حوالي 8000 محاولة في الشهرين الماضيين فقط.



وترفض بولندا محاولات الهجرة إلى أراضيها مثل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي، وتتهم بيلاروسيا بأنها وراء تلك الموجات بهدف زعزعة استقرارها.



يدفع التدفق الجديد إلى إجراء مقارنات مع أزمة المهاجرين عام 2015، عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا عبر اليونان وطريق البلقان، هاربين من الحروب والاضطهاد والفقر في الشرق الأوسط وما ورائه.